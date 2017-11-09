Новости версия для печати Роспотребнадзор: за последние две недели отмечается стремительный рост заболевших внебольничными пневмониями Особенно часто болеют дети школьного и дошкольного возраста.



О том, что пневмония стала распространяться, сразу заметили детские врачи-инфекционисты. На стационарное лечение сюда поступают по несколько человек в день.

По словам врачей, возбудитель этой пневмонии не только пневмококк, но и микоплазма. Такая бактериальная инфекция стремительно передается воздушно-капельным путем, долго зреет и к ней не разработано методов специфической профилактики. Только бдительность.

Иван Симаков, зам. главврача НКМЦ им. Круглой по инфекционной работе: «Прежде всего, это исключение стрессовых факторов. Один из них это переохлаждение, особенно в этот период года, это важный фактор, который может спровоцировать развитие респираторных заболеваний и, как следствие, может быть развитие пневмонии». Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что единственный метод не допустить распространение инфекции – изоляция больных детей от здоровых. Если ребенок заболел - не стоит отводить его в школу или детский сад.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Мы обращаем внимание родителей, просим при появлении признаков респираторной инфекции даже верхних дыхательных путей, когда у ребенка даже незначительно повышается температура, но есть кашель, сухой кашель, непродуктивный, который характерен для этого возбудителя, необходимо обращаться за медицинской помощью». С этим согласен и директор орловской школы № 11, в которой был введен карантин. Инфекция начала здесь распространяться еще в октябре и во многом из-за небрежности родителей, считает он.

Леонид Кирилловский, директор школы: «У ребенка температура 37, 1 – поставили в медпункте, он чихает, он кашляет. Звонили родителям, а те говорят: «Мы отправили в школу, ничего, не страшно». Ну, извините меня, вы не только сейчас губите своего ребенка, но еще ваш ребенок заразит за это время еще десяток человек». Каникулы для учеников этой школы были продлены на два дня. Как только дети вернутся за парты, меры профилактики продолжатся. Ученики будут заниматься в одном классе, не будут ни ходить по кабинетам, ни встречаться в коридоре. Будут отменены массовые мероприятия и усилен медицинский контроль.



8 ноября на карантине были две школы в Орле и две в Залегощенской районе, но цифра может измениться. По 3-4 заболевших уже зафиксировано в школах пяти районов области. Как только пневмонией заболеют 10 учеников, учреждению образования будет рекомендовано отменить занятия.









Елена Литинская

9 ноября 2017 года







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