За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП

|
четверг
9.11.2017
11:31:59
|
|
За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТПСреди них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
Утром 8 ноября водитель, управлял автомобилем «Мицубиси», следовал в районе д. 51 по ул. М. Горького и при повороте налево, вне перекрестка, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ваз», мужчина 1959 года рождения, получил телесные повреждения.
8 ноября в 12 часов в деревне Малая Куликовка водитель автомобиля «Ваз 21043» следовал по ул. Шоссейной, где допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (световую опору ЛЭП). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован. Водитель не имел при себе документов, удостоверяющих личность.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта