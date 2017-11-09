Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП Среди них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.



Утром 8 ноября водитель, управлял автомобилем «Мицубиси», следовал в районе д. 51 по ул. М. Горького и при повороте налево, вне перекрестка, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ваз», мужчина 1959 года рождения, получил телесные повреждения.



8 ноября в 12 часов в деревне Малая Куликовка водитель автомобиля «Ваз 21043» следовал по ул. Шоссейной, где допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (световую опору ЛЭП). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован. Водитель не имел при себе документов, удостоверяющих личность.





Орловское Информбюро

9 ноября 2017 года







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