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Пропавший орловец найден мертвым

Родные, друзья, полицейские и волонтеры заняты. Поисками пропавшего тридцатилетнего мужчины занимались полицейские, родные, друзья и волонтеры.

30-летний житель города Орла Плотников Павел Сергеевич ушел из дома 2 ноября и не вернулся. В Следственном комитете была начата проверка по факту его исчезновения. 8 ноября по факту безвестного исчезновения орловца было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает сайт Следственного комитета, благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки.

8 ноября были задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления. Они сознались в содеянном и пояснили, что имели долговые обязательства перед Плотниковым на общую сумму 300 тысяч рублей. В ночь со 2 на 3 ноября «должники» забрали Павла из дома и вывезли в Орловский район. Один из подозреваемых произвел в потерпевшего два выстрела из ружья в область туловища. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Затем злоумышленники вывезли тело потерпевшего в Залегощенский район, где в лесной местности захоронили его. После чего, завладев ключами от квартиры потерпевшего, приехали к нему домой, где похитили золотые украшения и крупную денежную сумму.

Кроме того, подозреваемые, с целью сокрытия следов преступления, перегнали автомобиль потерпевшего в Советский район города Орла и укрыли его в арендуемом гараже.

Действия подозреваемых будут квалифицированы как убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений.
Руководителем следственного управления СК России по Орловской области генерал-майором юстиции Анатолием Щуровым расследование уголовного дела взято под личный контроль, дано указание завершить расследование в установленный законом срок.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.


Орловское Информбюро
9 ноября 2017 года

 


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