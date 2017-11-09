Новости версия для печати В Орле отметили день памяти Бунина Всемирный день памяти писателя Ивана Алексеевича Бунина отмечается 8 ноября. В Орле в музее писателя состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный трем рассказам Бунина, которые представила актриса театра «Русский стиль» Анна Аленчева.



Литературная композиция объединила три рассказа писателя «Неизвестный друг», «Холодная осень» и «Легкое дыхание». В этом году исполняется 64 года со дня смерти великого писателя, нашего земляка. Именно в Орле вышел его первый стихотворный сборник.

Инна Костомарова, заведующая музеем И.А.Бунина: «Это традиция - проведение цикла мероприятий - Бунинских дней в Орле. Они начинаются со дня рождения Ивана Алексеевича, с 22 октября, и продолжаются до дня рождения музея Бунина – до 10 декабря». На вечере, посвященном произведениям писателя, было много фортепьянной музыки, актриса Анна Аленчева, постаралась донести до зрителя осеннюю бунинскую печаль.



Бунин объединил сразу два века -19-й и 20-й. Первый обладатель Нобелевской премии по литературе, он стал первым писателем-эмигрантом, которого начали печатать в СССР. С его произведениями отечественный читатель познакомился уже в 50-х. Он и сегодня остается одним из самых известных и любимых в мире русских писателей.





Эва Стасюлевич

9 ноября 2017 года







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