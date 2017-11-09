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Сегодня в Орле проводится операция «Тонировка»

В настоящий момент в ней задействовано 14 экипажей ДПС.

По сведениям Госавтоинспекции, тонирование лобового и передних автостекол по-прежнему остается одним из самых распространенных правонарушений у орловских водителей.

Технический регламент требует, чтобы светопропускаемость боковых стекол со стороны водителя была не меньше 70%, а лобового – не меньше 75%. По опыту инспекторы знают: таким стандартам может отвечать только напыление, нанесенное на стекла заводским способом. Ни одна кустарная тонировка тест не проходит. Нарушителям грозит минимальный штраф 500 рублей. Но если водитель не снимает тонировку на месте, ему выдают предписание об устранении правонарушения, и если стекла останутся тонированными через сутки, правонарушителю грозит более серьезный штраф и даже административный арест.
Какой от тонировки вред? Инспекторы отвечают однозначно: в условиях сокращения светового дня, в непогоду такие водители больше рискуют попасть в ДТП. И жертвами таких аварий нередко являются пешеходы. Поэтому проверки автостекол продолжатся даже за рамками специализированных операций.


Иван Суверин
9 ноября 2017 года

 


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