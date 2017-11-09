Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Стоимость человеческой жизни – 300 тысяч рублей. Тридцатилетнего орловца, которого разыскивали неделю, нашли убитым.



- «Эй, вы там, за стеклом!». Сегодня в Орле целый день проходят тотальные рейды по выявлению тонированных авто.



- Мудрость советов от старейшин. Андрей Клычков встретился с ветеранами.



- В Орле отметили день памяти Бунина. В музее писателя состоялся литературно-музыкальный вечер.



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Вести-Орёл

9 ноября 2017 года







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