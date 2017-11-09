В этом году граждане должны рассчитаться с государством по всем объектам налогообложения до 1 декабря

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четверг
9.11.2017
18:03:03
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В этом году граждане должны рассчитаться с государством по всем объектам налогообложения до 1 декабряКак сделать это правильно, можно будет узнать на дне открытых дверей.
Дни открытых дверей в налоговой инспекции города Орла пройдут 10 и 11 ноября.
На дне открытых дверей специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто и какие должен платить имущественные налоги, какие ставки применяются, и кто может рассчитывать на льготы. Кроме того, специалисты налоговой службы помогут распечатать налоговые уведомления и подключат с Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».
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