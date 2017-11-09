Новости версия для печати «Дом на набережной» в Орле в этом году сносить не будут Сегодня состоялось внеочередное заседание орловского Горсовета.



При обсуждении бюджетных вопросов на заседании шла речь и о выделении средств на оценку квартир в «доме на набережной». Дом №68 на набережной Дубровинского в этом году сносить не будут. Ранее назывался срок: до 16 ноября. Это по постановлению, согласно которому собственники должны были на собрании принять решение о самостоятельном сносе. А так как это решение не было принято, в силу вступает Жилищный кодекс.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Принято решение об изъятии земельного участка и помещения для муниципальных нужд. Нами запущена процедура оценки изымаемого имущества. На сегодняшний момент ведутся действия по оценке изымаемых помещений и ориентировочно на следующей неделе все мероприятия будут закончены». И сегодня на внеочередной сессии Горсовета решался вопрос о выделении дополнительных 212 тысяч рублей. Они нужны для оценки помещений, которые мэрия будет приобретать для тех, кто пострадал во время обрушения.





Надежда Невматулина

9 ноября 2017 года







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