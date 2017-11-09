Новости версия для печати Сегодня – 199 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева В следующем году Орел станет центром празднования 200 летнего юбилея писателя.



Чествуют знаменитого писателя в Орле не только в юбилейные годы. Ежегодно на Орловщине ставятся спектакли, проводятся литературные праздники, открываются выставки.



Так, 30 ноября – на сцене театра «Свободное пространство» состоится премьера спектакля “Месяц в деревне” по одноимённой пьесе нашего великого земляка. Постановка обещает стать событием 41-го театрального сезона, и не только потому, что это будет спектакль, приуроченный к празднованию юбилея Ивана Сергеевича, но еще и потому, что зрителям представят свежий взгляд на классику. Герои всем известного со школьной скамьи произведения будут говорить о том, что может также волновать нас и наших современников сегодня. Жанр спектакля представлен как “месяц из жизни отдыхающих”.



Но, как известно, помимо литературы великий классик много времени посвящал музыке, и именно этой теме посвящена выставка в библиотеке им. Бунина. В экспозиции «Творчество Ивана Сергеевича Тургенева в искусстве» представлены записи драматических произведений писателя, видеофильмы, нотные издания, а так же местная литература, посвященная Тургеневу.

Людмила Кулакова, Заведующая отделом искусств областной библиотеки: «Он был великолепным знатоком русского фольклора. И воспел русский песенный дар в своих бессмертных «Записках охотника». Очень многие композиторы обращались и до сих пор обращаются к творчеству Ивана Сергеевича Тургенева. Это неисчерпаемый источник вдохновения для многих-многих музыкантов, исполнителей и просто любителей музыки». Так же посетителям будет интересна книга «Тургенев И. С. Стихи и сказки для детей». В 2005 году она была издана по заказу администрации Орловской области и иллюстрирована учащимися орловской детской Школы изобразительных искусств и народных ремесел. Работать экспозиция будет до 16 ноября.





Ольга Борисова

9 ноября 2017 года







На главную страницу





