АТК придут во дворы

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четверг
9.11.2017
18:02:54
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АТК придут во дворыАдминистративно-технические комиссии при районных администрациях должны следить не только за порядком на улицах, но и на дворовых территориях.
Об этом им напомнил глава администрации областного центра Александр Муромский: «На это есть соответствующие полномочия. Это касается не только бесхозных машин, но и санитарного состояния мест общего пользования, и дворов, и гаражей, и ларьков, некоторые из которых не выдерживают никакой критики. На это тоже надо обращать внимание».
Ранее сити-менеджер советовал начальникам АТК начинать день с обхода своей территории.
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