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На чём город сэкономил 37 млн. рублей и куда пойдут эти деньги?

Сегодня депутаты Орла решали «бюджетный вопрос». Он – главный на внеочередной сессии Горсовета.

При обсуждении бюджетных вопросов на заседании шла речь и о выделении средств на оценку квартир в «доме на набережной». Дом №68 на набережной Дубровинского в этом году сносить не будут. Ранее назывался срок: до 16 ноября. Это по постановлению, согласно которому собственники должны были на собрании принять решение о самостоятельном сносе. А так как это решение не было принято, в силу вступает Жилищный кодекс.

Все 36 квартир рухнувшего дома должны стать собственностью муниципалитета. Администрация уже начала эту процедуру. Только после этого можно решить вопрос с расселением.
Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «На сегодняшний момент ведутся действия по оценке изымаемых помещений и ориентировочно на следующей неделе все мероприятия будут закончены».
Оценить мэрии надо и новые квартиры, которые будут приобретать для пострадавших. И на это нужно 212 тысяч рублей. Деньги администрация просила у Горсовета. Бюджетная политика стала главной темой внеочередной сессии. 37 млн. рублей перераспределили. 7 из них запланировано на содержание города.

Как пояснил начальник финансово-экономического управления администрации г. Орла Артем Митасов, сейчас необходимо запустить процедуру торгов, тогда с 1 января работа по вывозу мусора на территории Орла не будет заблокирована. Пояснение главного финансиста не удовлетворило Александра Коровина – депутата и руководителя ТТП. По его словам, город задолжал МУПу. В этом году предприятию нужно еще 47 млн. рублей – и это только чтобы расплатиться по долгам за электроэнергию. Плюс ко всему опять встал вопрос финансирования речных трамвайчиков.
Александр Коровин, депутат орловского Горсовета: «Долг -10 млн. рублей по теплоходам за последние три года. Это не профильная деятельность, так заберите их».
Администрация обещала подумать, где найти эти деньги. А председатель Горсовета Василий Новиков предложил на ноябрьской сессии представить подробный доклад о деятельности трамвайно-троллейбусного предприятия.

О том, как УКХ вместе с подрядчиками доделывает ремонт дворов, в очередной раз спросили лично Дмитрия Зуева. По его информации, количество принятых дворов в Орле – 17. И три двора из запланированных 77-ми еще в работе. Завершиться программа должна была почти два месяца назад. Подрядчикам помешали дожди. За сорванные сроки депутаты винят заказчика. В программе 2018 года ошибки учтут – пообещали власти Орла. Ведь в следующем году отремонтировать планируют уже больше сотни дворов.


Надежда Невматулина
9 ноября 2017 года

 


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