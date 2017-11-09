Новости версия для печати В Орле открылись Рождественские чтения Этот образовательный проект объединяет церковнослужителей, педагогов, артистов и активную общественность.



Для открытия Рождественских чтений была выбрана база Архитектурно-строительного института опорного вуза. Там студенты представили свои работы – проекты храмов - и ныне действующих на Орловщине, и уже утерянных. Но, чтобы сделать макеты, молодежи пришлось немало времени провести, изучая историю родного края.



Макеты храмов были представлены гостям, в числе которых был и митрополит Орловский и Болховский. Глава орловской митрополии оценил и труд подрастающего поколения, и желание сохранять традиции.

Антоний, митрополит Орловский и Болховский: «Самое главное все-таки в жизни это духовно-нравственные основы человека. И поэтому, это очень важно, Все то, что сделано благодаря этим Рождественским чтениям, уже имеет большое значение и получило широкий отклик в нашей стране». Рождественские чтения проходят в области уже в седьмой раз. Тематика регионального этапа чтений в этом году — «Нравственные ценности и будущее человечества». Они продолжатся областным фестивалем детских воскресных школ. А в январе будущего года уже в столице состоятся международные образовательные Рождественские чтения.





Татьяна Напольских

9 ноября 2017 года







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