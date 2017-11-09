Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция войдет в состав Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур

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четверг
9.11.2017
18:02:57
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Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция войдет в состав Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культурВ федеральном агентстве научных организаций считают, что это поможет сохранить научный коллектив и улучшить материальную базу.
Как сообщил зампред правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов, в связи со сложной экономической ситуацией в учреждении, находящемся в федеральной собственности, правительство области неоднократно обращалось в адрес руководства в Москве с предложением выработки совместного оперативного плана по реорганизации учреждения, организационно-правовая форма которого в настоящий момент не позволяет привлекать средства областного бюджета на развитие предприятия.
Решение о реструктуризации принято. Оно соответствует общероссийским тенденциям работы ведомства, сообщает информационный портал Орловской области.
Одним из условий реорганизации является согласие коллективов научных учреждений.
В настоящее время с инициативой вхождения в состав Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур выступили Шатиловская СХОС и федеральное государственное унитарное предприятие «Стрелецкое».
По мнению руководства ФАНО, данные меры обеспечат сохранение научных коллективов и материально-технической базы учреждений, расширят и углубят тематику научных исследований, что приведет к увеличению объема производства качественных отечественных семян.
Объединение материальных и финансовых ресурсов даст возможность расставить приоритеты в работе и оптимизировать расходы.
Дополнительное финансирование, которое будет выделено на развитие Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур, позволит существенно обновить материально-техническую базу учреждений.
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