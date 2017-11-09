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четверг
9.11.2017
18:02:52
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Сюжет ГТРК «Орел» стал лауреатом Всероссийского телевизионного конкурса «СМИ против коррупции»Конкурс проводится Государственной телерадиокомпанией «Калуга».
Этот конкурс проводится в третий раз. Было заявлено 10 номинаций. Прислано полторы сотни работ. Лучшими репортерами стали Ольга Омаленко - корреспондент ГТРК «Новосибирск», и наш Антон Киселев. Сюжет ГТРК «Орел» показал «драму ремонта» - о том, как капитально ремонтировали орловские театры.
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