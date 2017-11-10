Новости версия для печати

В Орле ужесточили процедуру перевода помещений из жилых в нежилые

В комиссию также входят специалисты территориальных управлений по районам, управления муниципального имущества и землепользования, правового управления и других структурных подразделений администрации города Орла. Возглавляет комиссию начальник управления градостроительства Виктор Булгаков.

О необходимости введения такой меры стали говорить после случаев фальсификаций протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Чтобы обезопасить владельцев квартир при переводе помещений и защитить их интересы, Александр Муромский дал поручение включить в состав комиссии представителей жителей, сообщает пресс-служба администрации города Орла.