Услуги Кадастровой палаты по Орловской области стали доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья

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пятница
10.11.2017
11:18:57
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Услуги Кадастровой палаты по Орловской области стали доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровьяИх можно получить, не выходя из дома, – в режиме онлайн с помощью портала электронных услуг Росреестра.
Кроме того, орловский филиал предоставляет бесплатные услуги по выездному обслуживанию для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан, инвалидов Великой Отечественной войны, I и II групп, проживающих на территории Орла и Орловского района.
Проконсультироваться можно по телефону (4862) 76-04-53.
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