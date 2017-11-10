Новости версия для печати Услуги Кадастровой палаты по Орловской области стали доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья Их можно получить, не выходя из дома, – в режиме онлайн с помощью портала электронных услуг Росреестра.



Кроме того, орловский филиал предоставляет бесплатные услуги по выездному обслуживанию для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан, инвалидов Великой Отечественной войны, I и II групп, проживающих на территории Орла и Орловского района.



Проконсультироваться можно по телефону (4862) 76-04-53.





Татьяна Курбатова

10 ноября 2017 года







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