Сегодня в Орле состоится очередной матч всероссийской Ночной хоккейной лиги среди любительских команд

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пятница
10.11.2017
11:19:04
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Сегодня в Орле состоится очередной матч всероссийской Ночной хоккейной лиги среди любительских командНапомним, чемпионат стартовал 2 ноября, открыли его встречей между командами «Метеор» (Орел) и «Пахари» (Должанский район). «Метеоры» победили со счетом 14 : 0.
Сегодня, в Дивизионе «Любитель 40+», «Метеорам» предстоит матч с «Ливгидромашем». Игра пройдет на Ледовой арене микрорайона «Зареченский» (Алроса), начало в 21:00. Впереди еще два матча – 11 и 12 ноября.
Отметим, что финал седьмого любительского чемпионата состоится на черноморском побережье, и за право принять в нем участие соревнуются 900 команд из 76 регионов.
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