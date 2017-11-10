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Сегодня в Орле состоится очередной матч всероссийской Ночной хоккейной лиги среди любительских команд

Сегодня, в Дивизионе «Любитель 40+», «Метеорам» предстоит матч с «Ливгидромашем». Игра пройдет на Ледовой арене микрорайона «Зареченский» (Алроса), начало в 21:00. Впереди еще два матча – 11 и 12 ноября.

Отметим, что финал седьмого любительского чемпионата состоится на черноморском побережье, и за право принять в нем участие соревнуются 900 команд из 76 регионов.