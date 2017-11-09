Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- 300 тысяч рублей за жизнь. Стали известны подробности гибели пропавшего орловца. - Год до юбилея. Сегодня был дан обратный отчет «тургеневским празднованиям». - Год на двоих. На столько сегодня снизили сроки заключения для братьев Будаговых. - О нравственности во имя будущего. Сегодня открылись «Рождественские чтения». - «Драма ремонта» принесла журналистам ГТРК «Орел» награду во Всероссийском конкурсе.





Вести-Орёл

9 ноября 2017 года







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