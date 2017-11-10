Новости версия для печати Сегодня – День сотрудника органов внутренних дел РФ Всех орловских полицейских с этим праздником поздравило правительство Орловской области.



Поздравление Правительства Орловской области с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.



Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации!

Поздравляем с профессиональным праздником!



Ваша ответственная работа является залогом благополучия государства и всех граждан, во многом определяет уверенный курс страны на социально-экономическое развитие, стабильность, созидание.



Оперативно отвечая на вызовы современности, орловские полицейские неустанно повышают свой профессиональный уровень, эффективно действуют на предупреждение, проводят масштабные профилактические акции.



Правительство области поддерживает постоянный диалог с органами внутренних дел, создает площадку для конструктивного сотрудничества на благо Орловщины и всей России.



Совместными усилиями удалось обеспечить условия для повышения качества жизни, спокойствия наших земляков. За 10 месяцев 2017 года в Орловской области на 10 % снизилось количество зарегистрированных преступлений. Возросла раскрываемость убийств, разбойных нападений, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж и грабежей. Всего в рамках межведомственного взаимодействия раскрыто свыше 3750 преступлений.



Дорогие друзья! Доблестно отстаивая правопорядок, вы демонстрируете незаурядное мужество, принципиальность, высокую квалификацию, истинный патриотизм.



Примите искренние пожелания крепкого здоровья, спокойной службы и всего самого доброго!



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ





Орловское Информбюро

10 ноября 2017 года







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