Новости версия для печати В Орловской области стартовала профилактическая операция «Браконьер» Она направлена на выявление и пресечение нарушений правил охоты



Как сообщает информационный портал Орловской области, операция будет проводиться до конца ноября Управлением экологической безопасности и природопользования региона совместно с Управлением МВД России по Орловской области.



В профилактических мероприятиях также принимают участие сотрудники подведомственного Орелоблэконадзору казенного учреждения Орловской области «Орелоблохотучреждение», в том числе на территории закрепленных охотничьих угодий.



О фактах нарушений охоты Орелоблэконадзор просит сообщать по телефону горячей линии охотнадзора: 8-920-082-00-70. Анонимность гарантирована.





Орловское Информбюро

10 ноября 2017 года







На главную страницу





