Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 23 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, 1 человек погиб.



9 ноября около шести часов вечера водитель, управляя автомобилем «Ваз 21099», следовал по Московскому шоссе и при повороте налево на ул.Никольскую не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора». В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз 21099» получил телесные повреждения, не госпитализирован.



9 ноября около двух часов дня водитель автомобиля «КАМАЗ» двигался по автодороге Орел – Тамбов, и в районе 137 км произошло опрокидывание прицепа с последующим наездом на пешехода-мужчину, который находился вне проезжей части. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.



9 ноября в 14:35 водитель, управляя транспортным средством «Ман», двигаясь со стороны г. Железногорска Курской области в направлении автодороги М-2 «Крым», не выбрал безопасной дистанции до двигающегося впереди попутно скутера «Ирбис» и допустил столкновение. В результате ДТП водитель скутера – молодой человек 1996 года рождения - получил телесные повреждения и был госпитализирован; пассажир скутера - мужчина 1957 года рождения - от полученный травм скончался на месте ДТП.





Орловское Информбюро

10 ноября 2017 года







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