Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- 30 лет без асфальта. 17 километров до районного центра стали для жителей сразу трех болховских сельских поселений почти непреодолимым препятствием.



- По просьбе родителей. В медцентре помощи матерям и детям изменился режим работы врачей.



- Любовь – не по протоколу. Как «рождаются» полицейские семьи?



- Сегодня в Орле состоится очередной матч всероссийской Ночной хоккейной лиги среди любительских команд.



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Вести-Орёл

10 ноября 2017 года







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