Новости версия для печати Орловский природоохранный прокурор утвердил обвинительное заключение по делу в отношении директора «Орловского полесья» Он обвиняется в том, что было заключено соглашение с предпринимателем о вырубке деревьев без положительного заключения госэкспертизы.



Как считают в прокуратуре, этой вырубкой был причинен крупный ущерб.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте прокуратуры Орловской области.





Татьяна Напольских

10 ноября 2017 года







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