Новости версия для печати Билет на спектакль – за эрудицию В конце ноября в театре «Свободное пространство» состоится премьера спектакля по Тургеневу «Месяц в деревне». Чтобы еще раз привлечь внимание к творчеству нашего земляка, актеры театра задумали проект-посвящение.



Перед началом некоторых спектаклей прямо в фойе зрителей встречают хорошей музыкой, а после для них разыгрываются небольшие отрывки из произведений Ивана Сергеевича Тургенева или из воспоминаний современников о нем. Каждый раз выбирается разная тема, и все могут проверить себя на эрудицию.



Желающим раздаются анкеты, которые нужно будет заполнить, ответив на вопросы. Выигравшие отмечаются сразу после спектакля, им вручаются билеты на премьеру спектакля «Месяц в деревне».





Эва Стасюлевич

10 ноября 2017 года







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