Билет на спектакль – за эрудицию

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пятница
10.11.2017
17:15:18
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Билет на спектакль – за эрудициюВ конце ноября в театре «Свободное пространство» состоится премьера спектакля по Тургеневу «Месяц в деревне». Чтобы еще раз привлечь внимание к творчеству нашего земляка, актеры театра задумали проект-посвящение.
Перед началом некоторых спектаклей прямо в фойе зрителей встречают хорошей музыкой, а после для них разыгрываются небольшие отрывки из произведений Ивана Сергеевича Тургенева или из воспоминаний современников о нем. Каждый раз выбирается разная тема, и все могут проверить себя на эрудицию.
Желающим раздаются анкеты, которые нужно будет заполнить, ответив на вопросы. Выигравшие отмечаются сразу после спектакля, им вручаются билеты на премьеру спектакля «Месяц в деревне».
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