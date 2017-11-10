Новости версия для печати Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков отправился с рабочим визитом в Свердловский район Визит в район глава региона начнет с посещения производственных мощностей Орловского завода по производству солода» ООО «Авангард-Агро-Орел».



Андрею Клычкову также будет представлена выставка продукции предприятий РАЙПО.



В рамках рабочего визита планируется посещение главой региона Змиёвского лицея, где состоится передача капсулы с посланием, заложенной в здание лицея 50 лет назад, на хранение в школьный музей.



Завершится рабочая поездка встречей с активом Свердловского района, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

10 ноября 2017 года







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