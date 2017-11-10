Новости версия для печати 17-летняя орловчанка может попасть на скамью подсудимых за кражу у школьницы дорогостоящего мобильного телефона В отношении девушки сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Обратившаяся в полицию мать потерпевшей рассказала, что её дочь ненадолго оставила без присмотра сотовый, который находился в рюкзаке. Когда девочка вернулась, то гаджета не обнаружила. Дежурный направил на место преступления следственно-оперативную группу. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность похитителя. В отношении девушки сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарий прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Орловской области Оксаны Токмаковой:«Сейчас у нас в практике имеют место такие случаи. И за это наступает уголовная ответственность. Человек, который обнаружил какую-то вещь, обязан ее сдать. Если этого не сделано, то человек будет привлечен к уголовной ответственности за совершение кражи, т.е. тайного хищения чужого имущества. Санкция за совершение данного преступления – до пяти лет лишения свободы.



Женщина нашла сотовый телефон в холле поликлиники, не пыталась установить владельца, забрала его себе, оставив в личное пользование. Судом в отношении неё был постановлен обвинительный приговор. Указанные действия квалифицированы как кража, совершённая с причинением значительного ущерба.



Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы стороны защиты, судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ указала, что вещь, обладающая идентификационными признаками, каковой является сотовый телефон и оставленная в общественном месте без присмотра, известном при этом владельцу, не является ничейной. Присвоение образует состав уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 158 УК РФ».





Евгения Костомарова

10 ноября 2017 года







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