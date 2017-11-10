Новости версия для печати ОНФ подводит итоги работы за год Активисты регионального Общероссийского Народного фронта добиваются эффективного взаимодействия с властями, чтобы решать самые насущные вопросы. Их проекты уже давно «ушли в народ». И благодаря этому удается и дороги ремонтировать, и свалки убирать. Сегодня фронтовики провели ежегодную конференцию, в которой рассказали о реализации указов и поручений президента страны.



О проблемах Орла активисты регионального Народного фронта знают не понаслышке. Иной раз, отчаявшись из-за нерешенных повседневных бед, орловцы просят помощи у «фронтовиков».

Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Проведено около двухсот мероприятий – это и выездные группы, и заседания, и рейды. Но если сравнивать с предыдущими годами, когда была в основном работа на тематических площадках, то в этом году из двухсот более ста пятидесяти выездов и рейдов». В ходе региональной конференции были затронуты самые «больные» вопросы Орла и области: среди них капитальный ремонт многоквартирных домов, переселения из ветхого жилья. И пусть говорить о том, что эти проблемы решены, еще равно, однако работа «фронтовиков» - видна.

Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба ОНФ Орловской области: «Общероссийский Народный фронт добился включения в программу этого года - надеемся, это будет реализовано – благоустройство Детского парка. То, что касается благоустройства дворовых территорий, ОНФ огромную работу провел в этом плане как раз по информированности граждан о том, как принять участие в этой программе. Ну, а ситуация с дворовыми территориями на данный момент остается крайне сложной – мы это тоже фиксировали». В ходе работы «Дорожной инспекции ОНФ» в 2017 фронтовиками и жителями Орла были выявлены так называемые «убитые» дороги, 17 из которых были отремонтированы именно благодаря общественникам. А проект «Генеральная уборка» позволил убрать 77 несанкционированных свалок мусора из 170.



На встрече активисты не только подводили итоги, но и намечали планы работ на будущий год. Один из которых – медицинский. В частности, устранение очереди в областной онкологический диспансер.

Марина Марина, активист ОНФ: «Стоит воспользоваться опытом соседних регионов Брянска и Белгорода по организации электронной записи на прием в стационар. И еще – поставить вопрос перед департаментом здравоохранения Орла о внедрении единой медицинской информационной системы. Насколько я знаю, оборудование было закуплено, но она не работает». Работа конференции была разбита на 5 тематических площадок, где обсуждались вопросы общества и власти, социальной справедливости, экономики региона, образования. Ведь не секрет, что именно от образования школьников зависит, какую страну мы будем иметь в будущем. Проект ОНФ «Доступность дополнительного образования» показал, что современные дети с удовольствием посещают кружки и секции. Но такой возможности нет у девчонок и мальчишек с ограничениями по здоровью. Они-то и рады развивать свои способности, да только не всегда условия позволяют.

Ирина Патронова, директор Института развития образования Орловской области: «У детей с инвалидностью мотивацию к получению дополнительного образования и дальнейшее использование полученных навыков при получении профессии в нашем регионе мы отмечаем как очень высокую. То есть, здесь, мне кажется, и Народному фронту, и органам власти следует задуматься не только над вопросами создания доступной среды для этих детей, но и над вопросами, касающимися обучения специалистов по работе с такими детьми». Совещание закончилось, но отдыхать можно будет только тогда, когда все проблемы будут решены.





Юлия Опанасюк

10 ноября 2017 года







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