Андрей Клычков выразил соболезнования главе Удмуртской Республики Александру Бречалову в связи с гибелью людей

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пятница
10.11.2017
17:15:05
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Андрей Клычков выразил соболезнования главе Удмуртской Республики Александру Бречалову в связи с гибелью людей9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение жилой секции многоквартирного дома. По предварительным данным, погибли шесть человек и четверо получили ранения.
В телеграмме, в частности, говорится:
«Уважаемый Александр Владимирович!
От имени жителей Орловской области, от себя лично выражаю Вам и всем ижевцам искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией – взрывом бытового газа в многоквартирном доме в городе Ижевске.
С болью в сердце орловцы восприняли это известие. Гибель людей, наших сограждан не оставляет никого из нас равнодушным. Смерть каждого человека, но особенно детей – страшная и невосполнимая потеря.
В этот тяжелый час мы объединены с жителями Ижевска и всей Удмуртии общим горем. Скорбим вместе с вами.
Уверен, работая единой слаженной командой, вы поможете людям вновь обрести спокойствие и благополучие. Последствия взрыва будут преодолены в кратчайшие сроки, а пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Прошу передать мои глубокие соболезнования родным и близким погибших, искренние пожелания выздоровления пострадавшим».
С уважением,
Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области
А.Е. Клычков
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