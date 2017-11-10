Новости версия для печати Андрей Клычков выразил соболезнования главе Удмуртской Республики Александру Бречалову в связи с гибелью людей 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение жилой секции многоквартирного дома. По предварительным данным, погибли шесть человек и четверо получили ранения.



В телеграмме, в частности, говорится:

«Уважаемый Александр Владимирович!



От имени жителей Орловской области, от себя лично выражаю Вам и всем ижевцам искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией – взрывом бытового газа в многоквартирном доме в городе Ижевске.



С болью в сердце орловцы восприняли это известие. Гибель людей, наших сограждан не оставляет никого из нас равнодушным. Смерть каждого человека, но особенно детей – страшная и невосполнимая потеря.



В этот тяжелый час мы объединены с жителями Ижевска и всей Удмуртии общим горем. Скорбим вместе с вами.



Уверен, работая единой слаженной командой, вы поможете людям вновь обрести спокойствие и благополучие. Последствия взрыва будут преодолены в кратчайшие сроки, а пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.



Прошу передать мои глубокие соболезнования родным и близким погибших, искренние пожелания выздоровления пострадавшим».

С уважением,

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области

А.Е. Клычков





Орловское Информбюро

10 ноября 2017 года







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