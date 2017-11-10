Новости версия для печати Сегодня у российских стражей порядка профессиональный праздник Сто лет назад 10 ноября Декрет Совета Народных Комиссаров молодой Советской республики положил начало рабоче-крестьянской милиции. А через 20 лет на основании приказа НКВД СССР было создано управление по Орловской области.



Пусть с годами менялось название ведомства – задачи остаются схожими: стоять на страже Закона и Порядка. И орловским полицейским это удается. За 10 месяцев этого года в регионе на 10 % снизилось количество зарегистрированных преступлений. При этом – возросла раскрываемость преступлений. Об этом и не только говорили сегодня на торжественном собрании.



Если бы российская милиция не сменила своего названия, сегодня отпраздновала бы столетие. Если следовать строгому смыслу термина, то советская милиция соответствовала ему лишь первые годы, пока там не начали работать профессионалы. Ведь исходно милицией назывались ополченцы, вышедшие на охрану правопорядка.



Именно такими - полуграмотными и плохо вооруженными - были первые орловские милиционеры. И, тем не менее, им удалось победить банду, которая численностью больше напоминала армию. Эта банда держала в страхе пять районов области на протяжении четырех лет. Благодаря специально разработанной операции и внедрению в ее состав сотрудников уголовного розыска все члены банды были устранены.



Орловский уголовный розыск и сегодня на высоте. Недаром самую престижную полицейскую награду - именное оружие - в этот день вручают главному сыщику Орловщины Виталию Власову.



Парадному мундиру полковник Власов по старой привычке предпочитает неприметный костюм. Но с гордостью отмечает: о высоких достижениях орловского сыска и других полицейских служб лучше всего говорит криминальная статистика за последние 10 лет:

количество грабежей, квартирных краж уменьшилось в четыре раза; количество разбойных нападений уменьшилось в 12 раз.



Не зря гости праздника - руководители всех уровней - не скупились на благодарности и награды для стражей порядка.

Андрей Клычков, врио губернатора, председателя правительства области: «Главный итог – это рекордно низкий показатель преступности в Орловской области в течение последних 25 лет». Со своими наградами для полицейских на сцену вышли и коллеги по силовому блоку. Они отметили тех, с кем у них в работе налажено наиболее тесное и эффективное взаимодействие.





Иван Суверин

10 ноября 2017 года







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