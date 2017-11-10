Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
10.11.2017
17:15:08
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В ОГУ прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню рождения Ивана Сергеевича Тургенева

Студенческий театр «Ювента» напомнил зрителям о произведениях писателя, имя которого носит опорный вуз. «Только любовью движет жизнь» - эта мысль стала главной и объединила и артистов и зрителей.

Имя Тургенева Орловский Государственный университет носит с 2014 года, а театральные постановки ко дню рождения писателя здесь готовят ежегодно - уже 18 лет подряд. Именно столько существует театральная студия «Ювента». В этом году в качестве творческого отчета представили литературно-музыкальный вечер «Только любовью движет жизнь». В течение часа в зале звучали стихотворения в прозе, а также отрывки из знаменитых разножанровых творений писателя. Зрители еще раз вспомнили и самое орловское произведение - «Дворянское гнездо», роман «Отцы и дети», повесть «Вешние воды», пьесу «Месяц в деревне» и несколько рассказов, в том числе, известный всем с детства «Му-му».

Конечно, студенты-первокурсники не претендуют на высокие оценки их актерского мастерства. Однако, благодаря работе над отрывками, творчество великого писателя многим из них открылось заново.
Иван Карпушкин, студент ОГУ им. И.С. Тургенева: «Мы проиграли, мы прочувствовали это, ведь «Ювента» - это театр искренности, и мы, скорее, не играем, а пытаемся прочувствовать и показать это зрителю».
Также на сцене прозвучали романсы в исполнении студентов музыкального колледжа, и стихотворения в прозе, прочитанные воспитанниками орловской гимназии № 16, где Наталья Смогаль, руководитель театральной студии «Ювента», ведет литературный кружок. Любовь к творчеству поэтов и писателей прививается с детства. К Тургеневу - особое отношение.
Наталья Смоголь, руководитель театральной студии « Ювента», кандидат филологических наук: «Это классик, гуманист, культуртрегер, можно сказать, человек, который Европе открыл русскую культуру. Даже просто из уважения к этому имени, даже если не говорить, что он родился в Орле и Орловщина была для него особым местом, и он написал произведения, посвященные орловскому краю, даже учитывая масштаб его личности и силу его творчества, силу воздействия его лирики, прозы, драмы, эпоса – даже это позволяет говорить, что мы обязаны постоянно обращаться к нему».
Завершился творческий вечер совместной декламацией знаменитого тургеневского стихотворения в прозе «Русский язык».


Татьяна Тимохина
10 ноября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта