Новости версия для печати В ОГУ прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню рождения Ивана Сергеевича Тургенева Студенческий театр «Ювента» напомнил зрителям о произведениях писателя, имя которого носит опорный вуз. «Только любовью движет жизнь» - эта мысль стала главной и объединила и артистов и зрителей.



Имя Тургенева Орловский Государственный университет носит с 2014 года, а театральные постановки ко дню рождения писателя здесь готовят ежегодно - уже 18 лет подряд. Именно столько существует театральная студия «Ювента». В этом году в качестве творческого отчета представили литературно-музыкальный вечер «Только любовью движет жизнь». В течение часа в зале звучали стихотворения в прозе, а также отрывки из знаменитых разножанровых творений писателя. Зрители еще раз вспомнили и самое орловское произведение - «Дворянское гнездо», роман «Отцы и дети», повесть «Вешние воды», пьесу «Месяц в деревне» и несколько рассказов, в том числе, известный всем с детства «Му-му».



Конечно, студенты-первокурсники не претендуют на высокие оценки их актерского мастерства. Однако, благодаря работе над отрывками, творчество великого писателя многим из них открылось заново.

Иван Карпушкин, студент ОГУ им. И.С. Тургенева: «Мы проиграли, мы прочувствовали это, ведь «Ювента» - это театр искренности, и мы, скорее, не играем, а пытаемся прочувствовать и показать это зрителю». Также на сцене прозвучали романсы в исполнении студентов музыкального колледжа, и стихотворения в прозе, прочитанные воспитанниками орловской гимназии № 16, где Наталья Смогаль, руководитель театральной студии «Ювента», ведет литературный кружок. Любовь к творчеству поэтов и писателей прививается с детства. К Тургеневу - особое отношение.

Наталья Смоголь, руководитель театральной студии « Ювента», кандидат филологических наук: «Это классик, гуманист, культуртрегер, можно сказать, человек, который Европе открыл русскую культуру. Даже просто из уважения к этому имени, даже если не говорить, что он родился в Орле и Орловщина была для него особым местом, и он написал произведения, посвященные орловскому краю, даже учитывая масштаб его личности и силу его творчества, силу воздействия его лирики, прозы, драмы, эпоса – даже это позволяет говорить, что мы обязаны постоянно обращаться к нему». Завершился творческий вечер совместной декламацией знаменитого тургеневского стихотворения в прозе «Русский язык».





Татьяна Тимохина

10 ноября 2017 года







На главную страницу





