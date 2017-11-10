Новости версия для печати Андрей Клычков познакомился с работой Орловского завода по производству солода в поселке Змиевка Именно с этого предприятия врио главы региона начал сегодня рабочую поездку в Свердловский район.



«Орловский завод по производству солода» является подразделением ООО «Авангард-Агро-Орёл». Предприятие специализируется на проведении работ по приему, сушке, подработке и хранению ячменя, его переработке в солод, хранению солода. Круглогодично на предприятии ведется прием ячменя, хранение которого осуществляется в пяти силосных корпусах общей емкостью 143 тыс. тонн.



С работой предприятия Андрея Клычкова познакомил директор завода Алексей Назаров. Он подчеркнул, что в этом году хороший урожай ячменя на полях Орловщины позволит произвести еще больше по сравнению с прошлым годом солода. Таким образом, производственная мощность предприятия составит порядка 100 тыс. тонн солода в год.



Немаловажно, что все технологические операции на производстве полностью автоматизированы. Предприятие оснащено современным оборудованием отечественного и импортного производства. Андрею Клычкову показали работу лаборатории, которая осуществляет строгий контроль качества продукции.



Обсуждая вопросы производства, глава региона поинтересовался географией поставок. Сегодня продукция завода весьма востребована. Она отгружается в Калугу, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Брянск, Воронеж, а также в республики Беларусь и Казахстан.



ООО «Авангард-Агро-Орёл», в состав которого входит Орловский завод по производству солода, является одним из самых надежных налогоплательщиков. Компания не имеет задолженности по заработной плате. Сегодня она обеспечивает рабочими местами 140 человек, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

10 ноября 2017 года







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