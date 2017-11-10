Новости версия для печати Сегодня на 16-м заседании президиума депутаты обсуждали повестку внеочередной сессии орловского Облсовета Причина незапланированной встречи - кадровые перестановки. Их сразу несколько.



Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков недавно заявил, что в своей работе будет опираться на местных специалистов. Именно из-за грядущих кадровых перестановок и собрались депутаты Областного совета.



Проект, повестка и регламент внеочередной 17-й сессии народных избранников утвержден единогласно. Всего на рассмотрение 4 вопроса. Всё коротко и ясно. Главные - касаются кадровых изменений.



Сергея Волкова освободили от должности депутата Орловского областного Совета народных депутатов, работающего на профессиональной постоянной основе. Он, как и прежде, остается народным избранником, но обязанности депутата будет исполнять без отрыва от основной работы. Как сообщили в администрации области, в скором времени он должен возглавить КУ ОО «Орёлгосзаказчик». А вот Сергей Борзёнков из законодательной власти ушел в исполнительную. Он займет должность руководителя Департамента сельского хозяйства. Кандидата на освободившуюся должность планируют выбрать в сентябре следующего года.





Анна Вайсергисер

10 ноября 2017 года







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