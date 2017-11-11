Новости версия для печати В поликлинике НКМЦ им. З. Круглой изменилось расписание приема врачей Сделано это было по просьбе родителей.



Три раза в неделю вечером будут работать офтальмолог, генетик, оториноларинголог, невролог и хирург. Кроме того, с ноября в расписании будут значиться рабочие субботы. Уже сегодня на работу выйдут 5 специалистов.





Татьяна Напольских

11 ноября 2017 года







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