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воскресенье
12.11.2017
14:55:41
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Орел примет участие во Всероссийской экологической акции «Добрые уроки»Мероприятие будет проходить 15 ноября в 12.00 на базе лицея № 22 в рамках Дня вторичной переработки.
Всероссийская экологическая акция «Добрые уроки» пройдет в рамках Дня вторичной переработки. В этот день экологические и добровольческие организации по всему миру дадут старт проектам, направленным на привлечение внимания людей к теме экологического служения и благотворительности во имя сохранения планеты Земля.
В частности, ассоциация волонтерских центров совместно с Российским движением школьников и Роспатриотцентром запускает Всероссийскую экологическую акцию «Добрые уроки». Добровольцы из 8 волонтерских центров во всех федеральных округах России проведут специальные занятия в школах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
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