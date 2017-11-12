Дорога длиной в 30 лет

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воскресенье
12.11.2017
14:55:43
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Дорога длиной в 30 летОркестр русских народных инструментов отмечает юбилей вместе со своими слушателями.
17 ноября в 18 часов в орловском Городском центре культуры состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию муниципального Оркестра русских народных инструментов, под руководством Заслуженного деятеля искусств России, профессора Виктора Сухорослова. В концерте участвуют известные орловские коллективы.
Специальный гость – солист Мариинского театра оперы и балета Дмитрий Лебамба.
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