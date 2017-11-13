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Церковному социальному служению научат онлайн

Онлайн-занятия начнутся с 21 ноября, а завершатся в конце марта следующего года. Обучение рассчитано на социальных работников храмов и благочиний Русской Православной Церкви и проводится уже в седьмой раз.

Слушатели интернет-курсов получат необходимый минимум профессиональных знаний: научатся выделять целевые группы нуждающихся, анализировать их нужды, создавать социальные проекты и привлекать добровольцев. Ежегодно обучение строится с учетом актуальных реалий церковной социальной работы. Результатом должен стать запуск или развитие социальных проектов на каждом из приходов, направивших своих представителей для участия в занятиях.

Всего с 2011 года обучение прошли более 1300 социальных работников, которые создали более 900 новых церковных социальных проектов, - сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.