Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- На страже Закона и порядка уже целый век. Сегодня День работников органов внутренних дел. - Непроезжая часть. Проверку на прочность ежедневно проходят жители трёх деревень. - «Хрустальные воспоминания» на всю жизнь. Сегодня скорбная дата для евреев. - Вне очереди. Народные избранники области сегодня утверждали кадровые изменения.

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Вести-Орёл

10 ноября 2017 года







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