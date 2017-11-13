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«Орёл литературный»

Первый выпуск вышел в свет в 2004 году – читателям представили творчество местных авторов, статьи, художественную литературу, публицистику. Несмотря на финансовые трудности, что периодически возникают, альманах продолжает выходить в свет.

Журнал развивается и дополняется, в нем печатают произведения не только орловских авторов, но и из других регионов страны. Сегодня читателям представят XIII выпуск «литературного отчета». Презентация состоится в 15 часов, в Музее писателей-орловцев.