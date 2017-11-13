Россию на Первенстве мира по боксу будет представлять орловчанка

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понедельник
13.11.2017
15:47:51
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Россию на Первенстве мира по боксу будет представлять орловчанкаВыбор федерации пал на Карину Тувакову.
Наша спортсменка обошла в контрольных поединках москвичку Алену Токарчук – победительницу Первенства России и призера Первенства Европы 2017 года. Теперь Карина отправится в Индию, на Первенство мира, которое пройдет с 19 по 26 ноября. Пожелаем девушке удачи.
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