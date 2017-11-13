Новости версия для печати Россию на Первенстве мира по боксу будет представлять орловчанка Выбор федерации пал на Карину Тувакову.



Наша спортсменка обошла в контрольных поединках москвичку Алену Токарчук – победительницу Первенства России и призера Первенства Европы 2017 года. Теперь Карина отправится в Индию, на Первенство мира, которое пройдет с 19 по 26 ноября. Пожелаем девушке удачи.





Мария Семак

13 ноября 2017 года







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