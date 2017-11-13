Новости версия для печати В Орле доехать на общественном транспорте до санатория «Лесной» бывает проблематично Именно поэтому жители областного центра обратились в администрацию города.



По информации, которую предоставил заместитель начальника Управления городского хозяйства Николай Галка, интервал движения по этому маршруту составляет 5-7 минут. Однако глава администрации Орла Александр Муромский в этом усомнился. Александр Муромский: «Я думаю, что люди просто так звонить и писать не будут – если 5-7 минут интервал, и он соблюдается и в выходные дни, и в вечернее время. Не просто также люди позвонили и написали по поводу некачественного транспортного обслуживания санатория «Лесной». Думаю, у них были объективные причины». Глава администрации поручил связаться с заявителем и выяснить причину. Ранее, на рабочем совещании в мэрии, которое проходило в конце октября, теперь уже бывший начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта Вадим Ничипоров признал, что основной проблемой пассажирских перевозок является несоблюдение расписания в вечернее время. Тогда он отметил, что перевозчикам, не соблюдающим расписание движения, направляются письменные претензии и накладываются штрафы за нарушение муниципального контракта. В этом году было направлено 49 претензий за неисполнение расписания движения в вечернее время и за отсутствие автобусов в необходимом количестве на маршруте, 34 раза был наложен штраф. Правда, сумма штрафа всего 100 рублей.





Ольга Борисова

13 ноября 2017 года







На главную страницу





