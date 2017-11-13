Новости версия для печати Любителей авторского кино ждут сегодня в театре «Свободное пространство» Там пройдет очередной кинопоказ.



Свой фильм «Еще один год» представит Оксана Бычкова. Картина участвовала в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр» в 2014 году и получила приз за лучшую мужскую роль. В основе сценария лежит сюжетная линия одной из самых популярных пьес Александра Володина «С любимыми не расставайтесь».



Начало кинопоказа в 19 часов.





Ольга Борисова

13 ноября 2017 года







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