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Воскресным вечером в Орле едва не сгорел частный жилой дом

Дом 133 по улице Маяковского, построенный еще до революции, задымился около 10 часов вечера. К счастью, для жильцов, деревянная постройка на двух хозяев так и не успела разгореться, пожар вовремя заметили.

Первый караул прибыл на место в течение минуты, благо специализированная пожарно-спасательная часть совсем рядом. В считанные секунды огнеборцы провели разведку, и, обнаружив источник возгорания, предотвратили полномасштабный пожар.

Одной из причин возникновения возгорания спасатели называют неисправность электропроводки. Впрочем, у жильцов есть и другие версии причин случившегося – одна из них поджог.

Возгорание на чердаке не причинило ущерба внутренним помещениям дома, зато от воды пострадала одна из комнат. Впрочем, по словам пожарных, последствия ЧП в данном случае можно считать минимальными, учитывая, что старый деревянный дом несет большую пожарную нагрузку. Если бы разгорелось всерьез, последствия могли бы быть более печальными. Окончательные выводы о причинах случившегося сделают дознаватели МЧС.