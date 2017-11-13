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В Орле переизбрали казачьего атамана Орловщины

Заседание большого казачьего круга по традиции началось с молебна. Сегодня казаки – одно из самых крупных общественных объединений региона. В него входят более 1200 человек. При казачестве созданы добровольные пожарные дружины, помогают они и в охране общественного порядка, ведут патриотическую работу с молодежью. О важности этой деятельности говорит и глава региона. Андрей Клычков поблагодарил орловских казаков за активную работу по сохранению казачьих традиций на Орловщине.

«Совершенно справедливо отмечено, что казаки являются оплотом патриотизма в нашей стране, – подчеркнул Андрей Клычков. – Ваша деятельность по воспитанию молодежи заслуживает особого уважения».

Михаил Потуроев – вновь избранный атаман Орловского казачьего отдельского общества - подчеркнул, что и государство сегодня оказывает поддержку движению. При президенте страны создан Совет по делам казачества, а из регионального бюджета на развитие общества каждый год выделяются субсидии.