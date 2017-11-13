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За прошедшие выходные в Орловской области было зарегистрировано 38 ДТП

Среди них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, погибших нет.

11 ноября в час ночи водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110», следовал по автодороге М-2 «Крым» и в районе 367 км не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора», который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ 2110» получил телесные повреждения. 
 
В 10:30 водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 31029», следовал по ул. Горького поселка Знаменка Орловского района и в районе дома № 33 допустил наезд на препятствие - металлические гаражные ворота и опору ЛЭП. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован. Водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. 
 
В 16:10 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2115», в районе дома №55 по ул. Раздольная не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - дорожное ограждение. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения. Водитель управлял транспортным средством, не имея права управления. 
 
11 ноября в 10 часов вечера водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигался по ул. Московской и в районе дома № 175 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области



Орловское Информбюро
13 ноября 2017 года

 


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