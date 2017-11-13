|
понедельник
13.11.2017
15:48:15
|
|
Хореограф орловского детского сада № 48 стала победителем Всероссийского конкурса «Воспитатель года»Конкурс проходил в Рязани.
В финале конкурса встретились победители региональных этапов. Всего – 75 человек. Это не только воспитатели, но и педагоги дополнительного образования - те, кто учит детишек говорить, петь, рисовать, танцевать.
Педагог дополнительного образования детского сада №48 Дарья Курасова стала обладательницей главного приза − «Хрустальной жемчужины».
Дарья Курасова своим малышам раскрывает границы мира. Она обучает танцам разных народов. Интересный факт – Дарья Курасова к тому же возглавляет военно-патриотическую общественную организацию «Бастион». Благодаря Дарье в ноябре будущего года наш регион будет принимать всероссийский конкурс «Воспитатель Года».
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта