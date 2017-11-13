Новости версия для печати Хореограф орловского детского сада № 48 стала победителем Всероссийского конкурса «Воспитатель года» Конкурс проходил в Рязани.



В финале конкурса встретились победители региональных этапов. Всего – 75 человек. Это не только воспитатели, но и педагоги дополнительного образования - те, кто учит детишек говорить, петь, рисовать, танцевать. Педагог дополнительного образования детского сада №48 Дарья Курасова стала обладательницей главного приза − «Хрустальной жемчужины». Дарья Курасова своим малышам раскрывает границы мира. Она обучает танцам разных народов. Интересный факт – Дарья Курасова к тому же возглавляет военно-патриотическую общественную организацию «Бастион». Благодаря Дарье в ноябре будущего года наш регион будет принимать всероссийский конкурс «Воспитатель Года».





Татьяна Напольских

13 ноября 2017 года







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