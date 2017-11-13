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Андрей Клычков побывал в Свердловском районе

В программе посещения были завод, храм и местный лицей. Везде были встречи с людьми, откровенный и часто непростой разговор. А в учебном заведении было зачитано послание к потомкам, оставленное 50 лет назад.

В минувшую пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков познакомился с работой завода по производству солода в поселке Змиевка. Именно с этого предприятия глава региона начал свою рабочую поездку в Свердловский район.
Завод по производству солода один из крупнейших в стране. 100 тысяч тонн в месяц отменного продукта круглый год. География поставок - вся Россия и ближнее зарубежье.
На предприятии сегодня трудится 140 человек, средняя заработная плата - 28 тысяч рублей.

Познакомился Андрей Клычков и с продукцией Змиевского мясокомбината. Есть на что посмотреть, и что оценить на вкус. Мясную продукцию всегда можно найти на прилавках магазинов Орловской области. Но за границу региона эти продукты пока не выходили – маленькие сроки реализации, это говорит о том, что производители не используют консерванты.
Андрей Клычков: «На самом деле очень вкусная продукция, и стоит подумать о развитии рынка сбыта».
Свердловские кооператоры тоже держат марку. Продукция их хлебокомбината давно уже пользуется потребительским спросом, только вот на прилавках супермаркетов ее не часто встретишь.
Андрей Клычков: «Малые предприятия тем и хороши, что работники – местные, рабочие места создаются, налоги отчисляются. Необходимо вместе поработать, чтобы расширить возможности сбыта».
«Качественные товары местных производителей должны активнее попадать на прилавки торговых сетей региона», - отметил глава региона. Это стало одним из вопросов, которые Андрей Клычков обсудил с руководителем Свердловского района Виктором Рожковым уже тет-а-тет. Было отмечено, что серьезным подспорьем для муниципального бюджета станет совместная работа по привлечению инвестиций в район. Врио губернатора подчеркнул, что дополнительные средства, которые помогут муниципалитету выполнить все социальные обязательства перед жителями, в региональной казне уже запланированы. В качестве доказательства, что слова не разойдутся с делом, было дано поручение выделить из дорожного фонда в 2018 году 12 миллиона рублей на ремонт местных дорог.

Говоря об инвестициях, в которых так нуждается экономика не только Свердловского района, глава региона Андрей Клычков подчеркнул:
«Если в центре внимания не будут стоять человек, тогда никаких перспектив у нас в принципе быть не может, потому что даже те самые инвестиционные проекты, которые сегодня мы обязаны привлекать в область, они имеют совершенно разные последствия и основы вхождения в территорию. Не каждая инвестиция, это совершенно точно, Орловской области нужна».
На встрече с жителями и предпринимателями района Андрей Клычков говорил и взаимной ответственности. Область готова оказывать максимальную поддержку местным производителям товаров и услуг, но только при условии качественной работы.

Во время своей поездки в Свердловский район глава региона принял участие в торжестве по случаю вскрытия капсулы с посланием потомкам, заложенной при строительстве школьного здания 50 лет назад. В послании, в частности, говорится: «Вы - счастливые люди, потому что живете в 21 веке. И, конечно, у вас все по-другому. Много машин, большие дома. Вы можете путешествовать к другим планетам. Но главное – вы живете под мирным небом и не знаете ужасов войны. Желаем вам счастья, крепкого здоровья и успехов в юбилейном году. Гордитесь своей Родиной! Помните героев, которые ценой своей жизни отстояли ее независимость! Приумножайте богатство и славу нашей страны! Живите в мире и согласии!» Подписи под посланием оставили строители Змиевской школы.

Послание было передано на вечное хранение в лицейский краеведческий музей. Нынешнее поколение решило подержать традицию и объявило конкурс на лучшее письмо потомкам. Оно будет также вложено в капсулу и вновь положено в нишу в будущем году, когда лицей отметит свое 50-летие. А чтобы перед будущими поколениями было не стыдно, глава региона дал поручение к этому событию выделить средства из областного бюджета на обновление фасада лицея.




Оксана Гранн
13 ноября 2017 года

 


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