Андрей Клычков побывал в Свердловском районе

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понедельник
13.11.2017
15:48:13
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Андрей Клычков побывал в Свердловском районеВ программе посещения были завод, храм и местный лицей. Везде были встречи с людьми, откровенный и часто непростой разговор. А в учебном заведении было зачитано послание к потомкам, оставленное 50 лет назад.
В минувшую пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков познакомился с работой завода по производству солода в поселке Змиевка. Именно с этого предприятия глава региона начал свою рабочую поездку в Свердловский район.
Завод по производству солода один из крупнейших в стране. 100 тысяч тонн в месяц отменного продукта круглый год. География поставок - вся Россия и ближнее зарубежье.
На предприятии сегодня трудится 140 человек, средняя заработная плата - 28 тысяч рублей.
Познакомился Андрей Клычков и с продукцией Змиевского мясокомбината. Есть на что посмотреть, и что оценить на вкус. Мясную продукцию всегда можно найти на прилавках магазинов Орловской области. Но за границу региона эти продукты пока не выходили – маленькие сроки реализации, это говорит о том, что производители не используют консерванты.
Свердловские кооператоры тоже держат марку. Продукция их хлебокомбината давно уже пользуется потребительским спросом, только вот на прилавках супермаркетов ее не часто встретишь.
«Качественные товары местных производителей должны активнее попадать на прилавки торговых сетей региона», - отметил глава региона. Это стало одним из вопросов, которые Андрей Клычков обсудил с руководителем Свердловского района Виктором Рожковым уже тет-а-тет. Было отмечено, что серьезным подспорьем для муниципального бюджета станет совместная работа по привлечению инвестиций в район. Врио губернатора подчеркнул, что дополнительные средства, которые помогут муниципалитету выполнить все социальные обязательства перед жителями, в региональной казне уже запланированы. В качестве доказательства, что слова не разойдутся с делом, было дано поручение выделить из дорожного фонда в 2018 году 12 миллиона рублей на ремонт местных дорог.
Говоря об инвестициях, в которых так нуждается экономика не только Свердловского района, глава региона Андрей Клычков подчеркнул:
На встрече с жителями и предпринимателями района Андрей Клычков говорил и взаимной ответственности. Область готова оказывать максимальную поддержку местным производителям товаров и услуг, но только при условии качественной работы.
Во время своей поездки в Свердловский район глава региона принял участие в торжестве по случаю вскрытия капсулы с посланием потомкам, заложенной при строительстве школьного здания 50 лет назад. В послании, в частности, говорится: «Вы - счастливые люди, потому что живете в 21 веке. И, конечно, у вас все по-другому. Много машин, большие дома. Вы можете путешествовать к другим планетам. Но главное – вы живете под мирным небом и не знаете ужасов войны. Желаем вам счастья, крепкого здоровья и успехов в юбилейном году. Гордитесь своей Родиной! Помните героев, которые ценой своей жизни отстояли ее независимость! Приумножайте богатство и славу нашей страны! Живите в мире и согласии!» Подписи под посланием оставили строители Змиевской школы.
Послание было передано на вечное хранение в лицейский краеведческий музей. Нынешнее поколение решило подержать традицию и объявило конкурс на лучшее письмо потомкам. Оно будет также вложено в капсулу и вновь положено в нишу в будущем году, когда лицей отметит свое 50-летие. А чтобы перед будущими поколениями было не стыдно, глава региона дал поручение к этому событию выделить средства из областного бюджета на обновление фасада лицея.
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