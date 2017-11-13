Новости версия для печати В Орле демонтировали сразу два пешеходных перехода Таково было решение комиссии по безопасности дорожного движения.



Запрещен переход дороги возле торгово-развлекательного центра на Кромском шоссе. Попасть на другую сторону теперь можно только по надземному переходу. И нет больше «зебры» в районе дома № 122 по ул. Октябрьской. Её закрыли забором. Только в этом году здесь было совершено девять дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.





Татьяна Напольских

13 ноября 2017 года







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