Новости версия для печати Судебные приставы получили право задерживать должников по алиментам Изменения в Кодекс об Административных нарушениях вступили в силу.



Уже в этом году орловские судебные приставы возбудили более 900 дел о неоплаченном «родительском долге».





Татьяна Напольских

13 ноября 2017 года







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