Новости версия для печати Отписки городских властей дошли до областного уровня На очередную – от начальника УКХ Орла Дмитрия Зуева – обратил сегодня внимание главы администрации города Александра Муромского временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков.



Он уточнил: к чиновнику обращались за разъяснениями по поводу автобусной остановки на улице 1-й Курской. Ответ пришёл неожиданный.

Андрей Клычков: «Несколько недель назад я давал поручение разобраться с материалами, которые пришли лично ко мне относительно остановки автобуса в районе школы №35. Несмотря на то, что там есть фотографии, несмотря на то, что там совершенно понятна проблема, что там лужа по колено, сломан забор и дети ходят в этой воде. Я получил ответ, что там остановки нет, и маршрут вообще закроется с 1 января. Мы с вами в субботу туда съездили: там есть и остановка, там есть и маршрут. Там самое главное – есть школа. Если чиновники вашего ведомства будут так отвечать, то тогда нам с вами нужно подумать, каким образом работать». С таким подходом к своим обязанностям Зуев работать не должен – предложил выход губернатор. Глава города обещал разобраться.









Татьяна Курбатова

13 ноября 2017 года







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