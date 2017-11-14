Новости версия для печати Старейшее образовательное учреждение Орла отпраздновало юбилей В этом году лицею №4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина исполнилось 90 лет.



Лучшие педагоги и работники учреждения были награждены Благодарностями и почетными грамотами городского и областного уровней. Творческие поздравления подготовили и ученики лицея, а также - муниципальный ансамбль танца «Славица».





Ольга Борисова

13 ноября 2017 года







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